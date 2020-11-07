Еще 191 казахстанец выздоровел от КВИ
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 107 530 человек.
Фото : jamaran.news7 ноября 2020, 08:17
В Казахстане 191 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 42,
в Акмолинской области - 8,
в Актюбинской области - 1,
в Атырауской области - 31,
в ВКО - 56,
в ЗКО - 10,
в Карагандинской области - 7,
в Кызылординской области - 13,
в Павлодарской области - 18,
в Туркестанской области - 5.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 107 530 человек.
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