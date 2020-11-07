Еще 191 казахстанец выздоровел от КВИ

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Всего в стране от COVID-19 выздоровели 107 530 человек.

Фото : jamaran.news7 ноября 2020, 08:17

В Казахстане 191 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 42,

в Акмолинской области - 8,

в Актюбинской области - 1,

в Атырауской области - 31,

в ВКО - 56,

в ЗКО - 10,

в Карагандинской области - 7,

в Кызылординской области - 13,

в Павлодарской области - 18,

в Туркестанской области - 5.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 107 530 человек.


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