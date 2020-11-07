Еще 191 казахстанец выздоровел от КВИ

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 107 530 человек.

Фото : jamaran.news

В Казахстане 191 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz. в городе Нур-Султан - 42, в Акмолинской области - 8, в Актюбинской области - 1, в Атырауской области - 31, в ВКО - 56, в ЗКО - 10, в Карагандинской области - 7, в Кызылординской области - 13, в Павлодарской области - 18, в Туркестанской области - 5. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 107 530 человек.

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