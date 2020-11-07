Как изменилось число заболевших пневмонией

За сутки выздоровели 65 человек.

Минздрав опубликовал данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 7 ноября, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки, 6 ноября, было зарегистрировано 161 случай заболевания, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 65 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

С 1 августа зарегистрировано: заболевших- 38 882, случаев с летальным исходом - 408, всего выздоровели – 29 079 человек.

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