Сколько казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии за сутки
От пневмонии скончалось 2 человека.
Фото : inform.kz7 ноября 2020, 09:19
9 человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Такие данные предоставил Минздрав.
За прошедшие сутки зафиксировано 2 летальных исхода от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции и семь человек скончались от коронавируса.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 6 023 человека, среди которых 389 детей.
С 1 августа пневмонией заболели 38 882 человека.
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