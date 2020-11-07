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Сколько казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии за сутки

От пневмонии скончалось 2 человека.

Фото : inform.kz7 ноября 2020, 09:19

9 человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Такие данные предоставил Минздрав.

За прошедшие сутки зафиксировано 2 летальных исхода от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции и семь человек скончались от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 6 023 человека, среди которых 389 детей.

С 1 августа пневмонией заболели 38 882 человека.


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