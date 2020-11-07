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7 ноября в Казахстане будет дождливым

Местами туман, гололед и низовая метель.

Фото : OIR.mobi7 ноября 2020, 09:30

На большей части территории Казахстана ожидаются осадки и усиление ветра, сообщает zakon.kz.

В ближайшие трое суток на большую часть Казахстана окажет влияние ложбина циклона из районов Белого моря, передает РГП "Казгидромет".

Сильные осадки возможны в южной и восточной части страны. Ожидается и усиление ветра. Местами туман, гололед и низовая метель.

Погода в Алматы: днем 13°, ясно.

Погода в Нур-Султане: днем 6°, частично облачно.

Прогноз погоды на 7 ноября.


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