7 ноября в Казахстане будет дождливым
Местами туман, гололед и низовая метель.
Фото : OIR.mobi7 ноября 2020, 09:30
На большей части территории Казахстана ожидаются осадки и усиление ветра, сообщает zakon.kz.
В ближайшие трое суток на большую часть Казахстана окажет влияние ложбина циклона из районов Белого моря, передает РГП "Казгидромет".
Сильные осадки возможны в южной и восточной части страны. Ожидается и усиление ветра. Местами туман, гололед и низовая метель.
Погода в Алматы: днем 13°, ясно.
Погода в Нур-Султане: днем 6°, частично облачно.
Прогноз погоды на 7 ноября.
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