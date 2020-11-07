Тимошенко рассказала о плане Киева по "уничтожению" украинцев

Процесс начался с медицинской реформы.

Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о существовании в стране стратегии уничтожения граждан, сообщает zakon.kz.

Как отмечает издание "Известия", по ее словам, процесс "уничтожения украинской нации" начался с медицинской реформы Ульяны Супрун, которая занимала пост министра здравоохранения во время президентства Петра Порошенко.

Тимошенко пояснила, что во время пандемии коронавируса в Украине не хватает больничных коек. По словам политика, это связано с тем, что при Порошенко в Украине закрыли более 350 медицинских учреждений. Это, а также другие мероприятия, проведенные при реформе медицинского сектора, "поставили украинцев на грань выживания", считает политик.

Я хочу вам сказать, что я как дважды премьер-министр вижу, к сожалению, начиная с правления предыдущего президента, стратегию по сути на минимизацию украинцев на нашей собственной земле, — посетовала глава "Батькивщины".

Как указала Тимошенко, Киев выделил на борьбу с эпидемией коронавируса на Украине 66 млрд гривен (около 181,8 млрд рублей), но фактически для противодействия заболеванию в стране ничего не сделали.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 3 ноября заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране приблизилась к точке невозврата и близка к катастрофе.

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