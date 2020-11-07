Мамин ознакомился с санитарно-эпидемиологической ситуацией в Мангистауской области

Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечаются в городах Актау и Жанаозен.

Премьер-министр РК Аскар Мамин ходе рабочей поездки в Мангистаускую область посетил модульную инфекционную больницу и провел совещание по вопросам санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, сообщает zakon.kz.

Аким Мангистауской области С. Трумов и министр здравоохранения А. Цой доложили, что с 25 по 31 октября т.г. заболеваемость в регионе выросла в 1,6 раза, репродуктивное число достигло 0,9. 1 ноября т.г. зарегистрировано 2 случая, с 2 по 6 ноября случаев зарегистрировано не было, передает сайт премьер-министра.

Загруженность инфекционных коек составляет 17%, реанимационных коек - 10%. Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечаются в городах Актау и Жанаозен.

В регионе функционируют 9 инфекционных стационаров с 335 инфекционными и 48 реанимационными койками. Дополнительно укомплектованы 11 резервных стационаров с 1835 инфекционными и 130 реанимационными койками. Медицинские учреждения обеспечены 260 аппаратами ИВЛ и 638 кислородными концентраторами. 14 стационаров имеют централизованное кислородное обеспечение.

Для пополнения стабилизационного фонда из местного бюджета выделено 450 млн тг, что позволило сформировать двухмесячный запас лекарственных средств в медицинских учреждениях и аптечной сети региона. Парк машин скорой медицинской помощи пополнен на 82 единицы, до конца года ожидается поставка дополнительно 34 машин.

В Мангистауской области действуют 6 лабораторий по диагностике COVID-19, а также передвижная станция для проведения ПЦР-тестирования. Совокупная мощность тестирования составляет 4300 тестов в сутки. В настоящее время в сутки проводится свыше 1300 ПЦР-тестов.

24 мониторинговых групп с августа т.г. провели 1428 рейдов, выявлено 126 нарушений на объектах.

Глава Правительства поручил акимату Мангистауской области провести весь комплекс подготовительных мер к возможной новой волне коронавирусной инфекции, в том числе:

· усилить работу мониторинговых групп по контролю за соблюдением населением и субъектами бизнеса санитарных требований;

· усилить оказание первичной медико-санитарной помощи, в первую очередь, обратить внимание на лиц с хроническими заболеваниями, лиц старше 65 лет и беременных женщин;

· обеспечить наличие резервных инфекционных мест на случай дальнейшего роста заболеваемости;

· обеспечить бесперебойные поставки в стационары лекарственных средств и медицинских изделий из стабилизационного фонда региона.

Премьер-Министр осмотрел построенную в Актау модульную инфекционную больницу на 200 коек, поставленные в регион машины скорой помощи и передвижные медицинские комплексы отечественной сборки.

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