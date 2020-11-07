Супруги в Алматы организовали казино

Их приговорили к двум годам.

В Алматы супружескую пару осудили за организацию незаконного игорного бизнеса, сообщает zakon.kz.

В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что муж и жена в составе группы лиц по предварительному сговору незаконно открыли игорное заведение, а также вели незаконную деятельность в сфере игорного бизнеса вне мест, установленных законодательством РК. При проверке обнаружено заведение, в котором находились игроки и обслуживающий персонал. При осмотре были изъяты системные блоки для электронного казино в количестве 18 единиц, 19 мониторов, кассовые денежные средства на общую сумму более 170 000 тенге, - отметили в пресс-службе КФМ МФ РК.

Подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.307 ч. 2 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса) и приговорены к двум годам ограничения свободы.

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