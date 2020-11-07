Сагинтаев рассказал о реализации проектов для детей и инвалидов в Бостандыкском районе

В своем аккаунте в Instagram аким города рассказал о проекте Ten Qogam.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда посетил объекты социального назначения, а также ознакомился с ходом благоустройства общественных пространств Бостандыкского района, сообщает zakon.kz.

В своем аккаунте в Instagram аким города рассказал о проекте Ten Qogam, реализованном с целью поддержки горожан с ограниченными возможностями. Здесь помогают трудоустроиться посредством обучения новым специальностям или развития имеющихся профессиональных качеств. Проект реализован ОО "Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырак". Другой проект — "Әуен әлемі" — направлен на развитие музыкальных способностей у детей. Их бесплатно обучают игре на домбре, гитаре и шаңқобыз.

Еще одним объектом посещения стал Международный институт последипломного образования, где организованы курсы повышения квалификации для медработников по международным стандартам. Здесь же открыта многофункциональная клиника.

Ознакомился также с планами развития школы Tamos Education, цеха по пошиву национальной одежды и сувенирной продукции, ходом реализации проектов по благоустройству дворов, парков, скверов и пешеходных зон района. Эта работа ведется с учетом мнений и пожеланий горожан, — написал Бакытжан Сагинтаев.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!