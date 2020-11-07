Горячие новости
Читайте также

Сагинтаев рассказал о реализации проектов для детей и инвалидов в Бостандыкском районе

В своем аккаунте в Instagram аким города рассказал о проекте Ten Qogam.

Фото : Instagram7 ноября 2020, 11:39

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда посетил объекты социального назначения, а также ознакомился с ходом благоустройства общественных пространств Бостандыкского района, сообщает zakon.kz.

В своем аккаунте в Instagram аким города рассказал о проекте Ten Qogam, реализованном с целью поддержки горожан с ограниченными возможностями. Здесь помогают трудоустроиться посредством обучения новым специальностям или развития имеющихся профессиональных качеств. Проект реализован ОО "Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырак". Другой проект — "Әуен әлемі" — направлен на развитие музыкальных способностей у детей. Их бесплатно обучают игре на домбре, гитаре и шаңқобыз.

Еще одним объектом посещения стал Международный институт последипломного образования, где организованы курсы повышения квалификации для медработников по международным стандартам. Здесь же открыта многофункциональная клиника.

Ознакомился также с планами развития школы Tamos Education, цеха по пошиву национальной одежды и сувенирной продукции, ходом реализации проектов по благоустройству дворов, парков, скверов и пешеходных зон района. Эта работа ведется с учетом мнений и пожеланий горожан, — написал Бакытжан Сагинтаев.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты