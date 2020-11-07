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Жительницу столицы оштрафовали за экстремистские материалы в соцсети

На своей странице она разместила видео-аудио лекции религиозного содержания.

Фото : PxHere7 ноября 2020, 11:57

Штраф свыше 55 тыс. тенге заплатит жительница столицы, разместившая лекции запрещенного содержания на личной странице в соцсетях, сообщает zakon.kz.

37-летняя жительница столицы в открытом доступе на своей странице в соцсети разместила видео-аудио лекции религиозного содержания.

Согласно Комитету по Правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, данные материалы признаны террористическими и запрещены к ввозу, изданию и распространению на территории РК.

В отношении женщины возбуждено административное дело по статье 453 КРКобАП ("изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории Республики Казахстан продукции средств массовой информации, а равно и другой продукции"). Согласно Постановлению специализированного административного суда на нарушительницу наложен штраф в размере 20 МРП (55 560 тенге).

С целью выявления лиц, пропагандирующих экстремистские идеи, а также фактов распространения запрещенной религиозной литературы, сотрудниками полиции на постоянной основе проводятся на территории столицы локально-рейдовые мероприятия, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Нур-Султана.


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