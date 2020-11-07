Полицейские Алматы накрыли стриптиз-клуб с проститутками

Девушки приехали в Алматы на заработки со всего региона Казахстана.

Фото : polisia.kz

Стриптиз-клуб принимал гостей ночью в Алматы, сообщает zakon.kz. Полицейские города выявили стриптиз-клуб, который ночью принимал гостей. Полицейский визит состоялся в стриптиз-клуб, который расположен в подвале одного из домов по улице Наурызбай батыра, в Алмалинском районе. На рабочем месте во время визита стражей порядка находилось 13 девушек, которые оказывали услуги для мужчин. Установлено, что девушки приехали в Алматы на заработки со всего региона Казахстана. На правонарушителей были составлены административные протокола по статье 425 КРКобАП за нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, – сообщил первый заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Нурлан Алмасбеков.

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