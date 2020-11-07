Два десятка мертвых птиц обнаружили в природном заповеднике "Ак Жайык"

Территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира ждет результатов анализов.

Два десятка мертвых птиц обнаружили в атырауском государственном природном резервате "Ак Жайык", сообщает zakon.kz.

По информации издания "Мой город", были обнаружены тушки мертвых чаек и балканов.

Как рассказал представитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мереке Шалхаров, всего замечено в резервате одиннадцать мертвых туш баклана и пять бездыханных тушек чаек.

Совместно с ветлабораторией отобрали материал мертвых птиц и с сопровождением отправили в Нур-Султан. Ждем результатов, - сообщил Мереке Шалхаров.

К вечеру, 5 ноября, стало известно еще о 4 мертвых бакланах. От комментариев – что за массовый мор птиц, пока в инспекции воздержались, но пообещали все рассказать по результатам столичных анализов.

Пока мониторим ситуацию, - подытожил Шалхаров.

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