Два десятка мертвых птиц обнаружили в природном заповеднике "Ак Жайык"
Территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира ждет результатов анализов.
Фото : mgorod.kz7 ноября 2020, 12:25
Два десятка мертвых птиц обнаружили в атырауском государственном природном резервате "Ак Жайык", сообщает zakon.kz.
По информации издания "Мой город", были обнаружены тушки мертвых чаек и балканов.
Как рассказал представитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мереке Шалхаров, всего замечено в резервате одиннадцать мертвых туш баклана и пять бездыханных тушек чаек.
Совместно с ветлабораторией отобрали материал мертвых птиц и с сопровождением отправили в Нур-Султан. Ждем результатов, - сообщил Мереке Шалхаров.
К вечеру, 5 ноября, стало известно еще о 4 мертвых бакланах. От комментариев – что за массовый мор птиц, пока в инспекции воздержались, но пообещали все рассказать по результатам столичных анализов.
Пока мониторим ситуацию, - подытожил Шалхаров.
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