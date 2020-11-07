Окружение Трампа посоветовало ему готовиться к поражению

В настоящий момент голоса избирателей не подсчитаны в нескольких штатах США.

Окружение действующего президента США Дональда Трампа советует политику готовиться к проигрышу на президентских выборах, прошедших 3 ноября, сообщает zakon.kz.

Как отмечают "Известия",возможность поражения на выборах обсуждается советниками и президентом два дня.

По данным издания The Washington Post, Трамп признает поражение в традиционном формате. Но источник заверил, что подготовка речи не обсуждалась.

По словам окружения американского лидера, в случае проигрыша он продолжит безосновательные речи о краже победы на выборах. При этом родственники политика полагают, что он может выиграть. Группа советников и республиканцев полагают, что выборы проиграны.

В настоящий момент голоса избирателей не подсчитаны в нескольких штатах США. Эксперты прогнозируют победу демократа Джозефа Байдена.

Несогласные с результатами голосования начали акции протеста в ряде городов и штатов. Там после столкновений с полицией арестовали около 20 человек, у задержанных обнаружили шокеры, ножи и опасные петарды.

В Филадельфии сторонники Байдена устроили вечеринку на улице, несмотря на пандемию.

Избирательная система США предполагает, что набравший большее число голосов американцев кандидат не всегда может оказаться победителем. Дело в том, что выбор главы страны возлагается на коллегию выборщиков из 538 человек, представляющих свои штаты. Число выборщиков от каждого штата равно числу представителей штата в конгрессе. На выборах выборщики должны голосовать за кандидата, ранее победившего в их штате, но обязывающего их к этому закона нет.

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