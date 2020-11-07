Названа новая дата боя Головкина с Шереметой
Бой планируется на 18 или 19 декабря и пройдет в США.
Фото : Sportbox7 ноября 2020, 13:23
Известный американский инсайдер и журналист The Athletic Майк Коппинджер назвал новую дату боя чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина против поляка Камила Шереметы, сообщает zakon.kz.
Как пишет Sports.kz, по информации Коппинджера, бой планируется на 18 или 19 декабря и пройдет в США, а транслироваться будет на DAZN.
Источники: Титульная защита Геннадия Головкина в бою против Камила Шереметы намечена на 18 или 19 декабря в США на DAZN, — написал он в Twitter.
При этом инсайдер отмечает, что после этого Головкин может рассчитывать на значимые бои
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