Горячие новости
Читайте также

Названа новая дата боя Головкина с Шереметой

Бой планируется на 18 или 19 декабря и пройдет в США.

Фото : Sportbox7 ноября 2020, 13:23

Известный американский инсайдер и журналист The Athletic Майк Коппинджер назвал новую дату боя чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина против поляка Камила Шереметы, сообщает zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, по информации Коппинджера, бой планируется на 18 или 19 декабря и пройдет в США, а транслироваться будет на DAZN.

Источники: Титульная защита Геннадия Головкина в бою против Камила Шереметы намечена на 18 или 19 декабря в США на DAZN, — написал он в Twitter.

При этом инсайдер отмечает, что после этого Головкин может рассчитывать на значимые бои


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты