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Американец пообещал устроить массовые убийства в случае победы Байдена

Его задержали.

Фото : profile.ru7 ноября 2020, 13:48

Сотрудники контртеррористического подразделения в американском Лос-Анджелесе задержали мужчину, обещавшего устроить массовое убийство в случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента в США, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, мужчина был задержан в пятницу по подозрению в публикации в социальных сетях угроз массовых убийств.

Правоохранители узнали о видео в Instagram, в котором мужчина угрожал, что последует примеру "школьных стрелков", если Байден займет пост президента. Человек на видео также призывал "убрать всех демократов".

Следователи обыскали дом задержанного. Отмечается, что пока власти не предъявили ему обвинений, они находятся на стадии оценки инцидента. Подозреваемый под стражей, предположительно, для дальнейшей проверки психического здоровья.

3 ноября в США прошли выборы президента. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. Действующий президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.


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