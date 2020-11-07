Триумф смелых решений в конкурсе New generation OPEN WAY 2020

Команда Kazakhstan Fashion Week благодарит за участие в данном мероприятии всех конкурсантов и членов жюри!

28 октября состоялось долгожданное мероприятие – церемония награждения финалистов конкурса New Generation Open Way 2020. К сожалению, в этом году конкурс проходил в online формате в силу злободневных обстоятельств. Но награждение удалось провести в привычном для нас с вами виде. Работы конкурсантов были продемонстрированы на выставке в бутике Alerma.

На участие в конкурсе было подано более 100 заявок, но в финал прошли только 18. Среди работ можно увидеть самые необычные костюмы, выполненные из весьма неочевидных материалов. Поношенная джинса, лоскуты от старых костюмов, велосипедные покрышки – все эти смелые решения были использованы молодыми дизайнерами.

Выявить победителя оказалось на так просто даже для компетентному в подобных вопросах жюри. Слишком разные и интересные работы, слишком сложный выбор. Именно поэтому на стадии подготовки конкурса было решено ввести номинацию "Приз зрительских симпатий". И компания Braun, являющаяся спонсором данного конкурса, полностью поддержала эту инициативу, выделив победителям особенные призы.

Также, не с пустыми руками пришли на церемонию члены жюри.

Лилия Рах вручила сертификаты Алмасу Керимбекову, Сагиме Сатбек, Асем Зейноллаевой. А также свитшоты от бренда GoodStory, амбассадорами которого являются Лиля Рах и Алексей Чжен, получат все конкурсанты.

Асель Зои пригласила на участие в своем курсе "Формула успеха" Альбину Османжанову.

Лариса Азанова объявила об отдельной публикации в журнале Harper’s bazaar статьи об Алмасе Керимбекове.

Людмила Ким подарила эко-косметику Адиле Ботабаеве.

Аида Кауменова вручила одежду от своего бренда Анастасии Устиновой и пригласила на стажировку 7 человек.

Назым Карпыкова вручила сертификаты на приобретение тканей для коллекций Алмасу Керимбекову, Никите Гавриленко, Расулу Социал, Альбине Османжановой.

Динара Сатжан выделила сертификат на 100 000 тенге Алмасу Керимбекову.

Рахиля Абаканова подарила иллюстрированную книгу об изделиях из пластика, а также сюжет на "idfashion" Алмасу Керимбекову.

Елена Свечникова вручила сертификаты на приобретение продукции на 100 000 тенге в бутике ALERMA конкурсантам Асем Хожановой, Никите Гавриленко, Асель Шингисовой, а также приглашение на стажировку Сагиме Сатбек, Расулу Социал, Сае Каныбек.

Сакен Жаксыбаев вручил одежду от своего бренда Асем Хожановой, Сагиме Сатбек, Никите Гавриленко.

Сертификаты на посещение фитнес-клуба Fight Club получили конкурсанты Асем Хожанова, Ксения Волкова, Сагима Сатбек, Асем Зейноллаева, Никита Гавриленко, Расул Социал, Альбина Османжанова, Наргиза Нугманова, Сая Каныбек, Асель Шингисова.

Квоту в групповом показе коллекции на KFW получили Ксения Волкова, Никита Гавриленко, Анастасия Устинова, Альбина Османжанова, Сая Каныбек, Асель Шингисова.

Также из-за условий пандемии, все 18 конкурсантов автоматически становятся финалистами конкурса молодых дизайнеров New generation OPEN WAY 2021 года. Это является большим плюсом, ведь ребята смогут подготовиться еще лучше, после советов членов жюри.

Теперь расскажем о победителях.

Лучшую работу по мнению жюри показал Алмас Керимбеков. Он продемонстрировал костюм, сделанный из старых велосипедных покрышек, которые прекрасно смогли создать имитацию кожи в его работе. Поговорив с Алмасом, мы выяснили, что у него в планах создание своей, личной коллекции. Сейчас, он учится на 3 курсе в академии им. Жургенова на дизайнера одежды. И буквально "Всю свою сознательную жизнь хотел стать дизайнером". Работы других участников также понравились Алмасу: "Другие работы мне тоже очень понравились. Все необычные, все разные". Среди своих соперников Алмас выделил Асем Зейноллаеву - вязанный кардиган, представленный ею, очень понравился нашему герою.

Алмас был награжден большим количеством призов от членов жюри, а в качестве главного приза ему были вручены парогенератор BRAUN CareStyle 7 Pro, аромат от Guerlain и показ коллекции из 15 работ на Казахстанской Неделе моды.

Приз зрительских симпатий по результатам голосования получила Адиля Ботабаева. Со слов Адили, она не ожидала, что сможет оказаться среди победителей, это было для нее действительно приятным сюрпризом. Идея ее одежды заключается в трансформировании: чем больше вариативности в носке – тем лучше. Например, куртку Адиля предлагает трансформировать в плащ или рюкзак. Работа победителя конкурса по мнению жюри Алмаса Керимбекова, понравилась и ей. Адиля считает, что использование таких необычных материалов, является интересным и может действительно помочь экологии в дальнейшем.

Героиню наградили парогенератором BRAUN CareStyle 5, ароматом от Guerlain и возможностью показа свей коллекции из 10 работ на Казахстанской Неделе моды.

На этом конкурс New Generation Open Way 2020 подошел к концу. Мы надеемся, что следующее мероприятие сможет пройти в привычной обстановке. С нетерпением будем ждать конкурсантов с новыми и интересными работами.

Команда Kazakhstan Fashion Week благодарит за участие в данном мероприятии всех конкурсантов и членов жюри!

Карина Шильмуханова, Никита Журавлев

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