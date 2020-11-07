В Петропавловске задержали работавшую в сауне сводню

Администратор, находясь на рабочем месте, по телефону вызывала девушек.

В Управление криминальной полиции ДП СКО поступила информация, что в одной из городских саун возможен вызов девушек, оказывающих интимные услуги за вознаграждение, сообщает zakon.kz.

Информация подтвердилась в ходе проверки. Администратор сауны, находясь на рабочем месте, по телефону вызывала двух девушек для оказания интимных услуг клиентам.

"Данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 309 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество". Проводятся следственные мероприятия", - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

Выявление и предупреждение фактов торговли людьми и сводничества являются одним из приоритетных направлений работы криминальной полиции. С начала года мы работали в рамках двух целевых оперативно-профилактических мероприятий "Stop трафик". Однако, выявление преступлений и правонарушений ОПМ не ограничивается – данная работа проводится регулярно. С начала года нами выявлено пять фактов сводничества, – резюмировал начальник Управления криминальной полиции ДП СКО Петр Климов.

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