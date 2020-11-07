Вторая ПЦР-лаборатория введена в строй в Вооруженных Силах

Работа лаборатории позволяет обеспечить более широкий охват обследования личного состава, членов их семей.

В Нур-Султане на базе Санитарно-эпидемиологического центра Вооруженных Сил начала функционировать ПЦР-лаборатория, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы МО РК, с момента введения санитарно-эпидемиологических мер в стране, это уже вторая лаборатория, созданная в Вооруженных силах. Они дают возможность оборонному ведомству самостоятельно обеспечить личный состав необходимым объемом ПЦР-диагностики, которая отличается высокой точностью.

Кроме анализов на коронавирусную инфекцию лабораторное оборудование дает возможность идентифицировать более 300 возбудителей заболеваний. Его производительность – до 150 анализов в сутки. Время ожидания результата не превышает 8 часов.

Работа лаборатории позволяет обеспечить более широкий охват обследования личного состава, членов их семей. В первую очередь тестированию будут подвергаться те, кто задействован в мероприятиях по борьбе с распространением инфекции.

Следует отметить, что лаборатория открыта без привлечения бюджетных средств, при поддержке отечественной многопрофильной холдинговой компании «Lancaster Group» и Общественного Фонда Нурлана Каппарова.

В первый день работы лаборатории министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев ознакомился с ее оснащением и условиями труда медицинского персонала.

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