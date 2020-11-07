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В квартире в Екатеринбурге произошла перестрелка. Четыре человека погибли

17-летняя девушка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото : Mash7 ноября 2020, 16:11

Во время домашней вечеринки в Екатеринбурге расстреляны 5 человек, 4 погибли, передает zakon.kz со ссылкой на Mash.

Отмечается, что в квартире на 5-м этаже утром обнаружили тела Антона (32 года), Олега (36), Дмитрия (34) и Полину (18).

17-летнюю Викторию госпитализировали в тяжелом состоянии. На месте был найден карабин «Сайга», из которого, предположительно, стреляли.


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