В квартире в Екатеринбурге произошла перестрелка. Четыре человека погибли
17-летняя девушка госпитализировали в тяжелом состоянии.
Фото : Mash7 ноября 2020, 16:11
Во время домашней вечеринки в Екатеринбурге расстреляны 5 человек, 4 погибли, передает zakon.kz со ссылкой на Mash.
Отмечается, что в квартире на 5-м этаже утром обнаружили тела Антона (32 года), Олега (36), Дмитрия (34) и Полину (18).
17-летнюю Викторию госпитализировали в тяжелом состоянии. На месте был найден карабин «Сайга», из которого, предположительно, стреляли.
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