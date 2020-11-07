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Каким странам угрожает голод назвала ООН

Во всех указанных странах происходят вооруженные конфликты и это усугубляет ситуацию с продовольственной безопасностью для местного населения.

Фото : Unocha.org7 ноября 2020, 17:43

Критическая ситуация с голодом населения в настоящее время фиксируется в Буркина-Фасо, Нигерии, Южном Судане и Йемене, передает zakon.kz со ссылкой на Anadolu.

В докладе отмечается, что во всех указанных странах происходят вооруженные конфликты и это усугубляет ситуацию с продовольственной безопасностью для местного населения.

FAO заявила, что еще 16 стран находятся в группе высокого риска роста острого голода.

Это Венесуэла, Гаити, Афганистан, Сирия, Ливан, Судан, Эфиопия, Сомали, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Мали, Нигер, Камерун, Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго, Зимбабве.

Мы находимся на катастрофическом повороте. И снова мы сталкиваемся с риском голода одновременно в четырех разных частях света. Когда мы объявляем о голоде - это означает, что уже потеряно много жизней. Если мы подождем, чтобы узнать это наверняка, люди будут уже мертвы, - заявила директор FAO по чрезвычайным ситуациям Маргарита ван дер Вельден.


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