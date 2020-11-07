У саудовской принцессы украли вещей на 600 тысяч евро

Следователи подозревают в причастности к краже знакомую принцессы, которая бывала у нее дома и несколько раз предлагала продать ценные вещи на аукционе E-Bay.

Неизвестные злоумышленники похитили ценные вещи на сумму около 600 тысяч евро из парижской квартиры 47-летней саудовской принцессы, передает zakon.kz со ссылкой на La Parisien.

По его данным, из квартиры площадью 200 м2, исчезли 35 сумок Hermès стоимостью от $10 тыс. до €35 тыс. каждая. Также пропали ювелирные украшения, включая часы Cartier за €80 тыс, и дизайнерские шубы.

Саудовская принцесса отдыхала на юге Франции с августа и вернулась в Париж только 5 ноября. Полиция не нашла следов взлома квартиры, но при этом оттуда исчез дубликат ключей.

В связи с этим следователи подозревают в причастности к краже знакомую принцессы, которая бывала у нее дома. Она несколько раз предлагала продать ценные вещи на аукционе E-Bay, но принцесса отказывалась.

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