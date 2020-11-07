В Грузии вводят комендантский час

С 22:00 будут закрываться все учреждения и заведения в крупных городах, кроме больниц и аптек, а также стратегических предприятий.

Власти Грузии с 9 ноября вводят комендантский час в крупных городах из-за роста заболеваемости коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на Грузия-онлайн.

Комендантский час вводят с 22:00 до 05:00 в Тбилиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Кутаиси, Поти и Рустави.

С 22:00 будут закрываться все учреждения и заведения в указанных городах, кроме больниц и аптек, а также стратегических предприятий.

Ограничения также не распространяются на международные перевозки и передвижения представителей СМИ.

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