В Грузии вводят комендантский час
С 22:00 будут закрываться все учреждения и заведения в крупных городах, кроме больниц и аптек, а также стратегических предприятий.
Фото : sputnik-georgia.ru7 ноября 2020, 19:25
Власти Грузии с 9 ноября вводят комендантский час в крупных городах из-за роста заболеваемости коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на Грузия-онлайн.
Комендантский час вводят с 22:00 до 05:00 в Тбилиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Кутаиси, Поти и Рустави.
С 22:00 будут закрываться все учреждения и заведения в указанных городах, кроме больниц и аптек, а также стратегических предприятий.
Ограничения также не распространяются на международные перевозки и передвижения представителей СМИ.
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