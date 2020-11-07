Горячие новости
Читайте также

В Японии нашли схожий с COVID-19 вирус в помете летучих мышей

Обнаруженный новый вид вирус идентичен коронавирусу почти на 82%. Ученые заявляют, что человеку он не передается.

Фото : Pixabay7 ноября 2020, 19:58

Ученые из Токийского университета обнаружили в помете обитающих на территории Японии летучих мышей вирус, схожий с COVID-19. Выяснилось, что он на 81,5 процента идентичен коронавирусу SARS-CoV-2, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Эксперты изучали биоматериал летучих мышей, собранный семь лет назад.

Эта форма вируса человеку не передается, подчеркнули исследователи после проведения клинических испытаний.

Отмечается, что японские ученые впервые нашли у местных животных вирус с таким высоким процентом идентичности новому коронавирусу. Между тем, китайские специалисты уже выявляли вирусы, которые на 95 процентов и выше идентичны SARS-CoV-2 у летучих мышей в Китае.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты