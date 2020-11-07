В Японии нашли схожий с COVID-19 вирус в помете летучих мышей

Обнаруженный новый вид вирус идентичен коронавирусу почти на 82%. Ученые заявляют, что человеку он не передается.

Ученые из Токийского университета обнаружили в помете обитающих на территории Японии летучих мышей вирус, схожий с COVID-19. Выяснилось, что он на 81,5 процента идентичен коронавирусу SARS-CoV-2, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Эксперты изучали биоматериал летучих мышей, собранный семь лет назад.

Эта форма вируса человеку не передается, подчеркнули исследователи после проведения клинических испытаний.

Отмечается, что японские ученые впервые нашли у местных животных вирус с таким высоким процентом идентичности новому коронавирусу. Между тем, китайские специалисты уже выявляли вирусы, которые на 95 процентов и выше идентичны SARS-CoV-2 у летучих мышей в Китае.

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