Бывшая первая ракетка мира продает виллу вместе с матерью

Экс-спортсмен собирается продавать шикарную виллу, расположенную в его родном городе почти за €2 млн. Странность в том, что дом продается вместе с матерью знаменитости, которую выселять покупатель не имеет права.

Бывшая первая ракетка мира, немецкий теннисист Борис Беккер выставил на продажу виллу вместе со своей 85-летней матерью Эльвирой Беккер. За недвижимость он хочет получить 1,97 миллиона евро, а продажу планировалось провести как можно незаметнее, чтобы не возникало лишних вопросов, передает zakon.kz со ссылкой на RNZ.

Площадь дома в родном городе Беккера Лаймене составляет 449 квадратных метров, а территории - 825 квадратных метров.

Согласно контракту, новый покупатель не имеет права выселять женщину из дома.

Вилла считается одним из объектов недвижимости, которые бывший теннисист не задекларировал в рамках дела о банкротстве три года назад. Следствие считает, что у Беккера есть доля в бизнесе, банковские счета и несколько объектов недвижимости в Лондоне и Германии. Ему грозит до семи лет тюрьмы. Сам спортсмен вину отрицает.

Борис Беккер является шестикратным чемпионом турниров Большого шлема. Он - самый юный победитель Уимблдона, став чемпионом в 17 лет.

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