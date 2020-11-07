Ведущий ток-шоу "ДНК" на НТВ погиб в авиакатастрофе
Ему был 41 год.
Фото : Instagram7 ноября 2020, 20:48
Ведущий ток-шоу "ДНК" на НТВ Александр Колтовой погиб при аварии самолета в Люберцах, передает zakon.kz со ссылкой на Mash.
Предварительно, пожар случился в полете, экипаж подал сигнал бедствия и выбрал площадку для приземления в районе МКАД на Новорязанском шоссе. Двое погибли, на месте работают спасательные службы. Согласно предварительной информации, второй погибшей была жена Колтового.
Он был ведущим ток-шоу "ДНК" и соведущим шоу "Звезды сошлись".
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