Трамп заявил о победе на выборах
Twitter добавил пометку к этой записи - "итоги президентской гонки не были официально подведены".
Фото : zimbio.com7 ноября 2020, 21:59
Президент США Дональд Трамп заявил, что победил на прошедших 3 ноября выборах, передает zakon.kz.
Я победил на этих выборах с большим перевесом, - написал Трамп в Twitter.
Twitter пометил эту запись президента пометкой о том, что на момент появления твита итоги президентской гонки не были официально подведены. Таким образом социальная сеть помечает все все твиты, в которых говорится о победе одного из кандидатов.
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