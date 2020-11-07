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Трамп заявил о победе на выборах

Twitter добавил пометку к этой записи - "итоги президентской гонки не были официально подведены".

Фото : zimbio.com7 ноября 2020, 21:59

Президент США Дональд Трамп заявил, что победил на прошедших 3 ноября выборах, передает zakon.kz.

Я победил на этих выборах с большим перевесом, - написал Трамп в Twitter.

Twitter пометил эту запись президента пометкой о том, что на момент появления твита итоги президентской гонки не были официально подведены. Таким образом социальная сеть помечает все все твиты, в которых говорится о победе одного из кандидатов.


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