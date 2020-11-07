В Нур-Султане любитель селфи случайно упал с моста

Он избежал травм.

В Нур-Султане 22-летний парень упал в реку Есиль с моста, делая селфи, передает zakon.kz.

Случай произошел в субботу, 7 ноября.

В полицию Нур-Султана поступило сообщение о том, что с Атырауского моста спрыгнул мужчина. По прибытию на место полицейскими установлено, что 22-летний парень, делая селфи, по собственной неосторожности упал в реку Есиль. К счастью, молодой человек не получил травм и самостоятельно доплыл до берега, - цитирует пресс-службу ДП столицы liter.kz.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!