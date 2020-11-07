Горячие новости
Читайте также

В Нур-Султане любитель селфи случайно упал с моста

Он избежал травм.

Фото : Pixabay7 ноября 2020, 22:26

В Нур-Султане 22-летний парень упал в реку Есиль с моста, делая селфи, передает zakon.kz.

Случай произошел в субботу, 7 ноября.

В полицию Нур-Султана поступило сообщение о том, что с Атырауского моста спрыгнул мужчина. По прибытию на место полицейскими установлено, что 22-летний парень, делая селфи, по собственной неосторожности упал в реку Есиль. К счастью, молодой человек не получил травм и самостоятельно доплыл до берега, - цитирует пресс-службу ДП столицы liter.kz.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты