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В Украине мужчина с ножом убил двух человек и ранил еще восьмерых

В числе пострадавших оказался 8-летний мальчик.

Фото : пресс-служба полиции Днепропетровской области.8 ноября 2020, 00:06

Два человека погибли, еще восемь пострадали в результате нападения мужчины с ножом в украинском Кривом Роге, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым мужчина нанес ножевые ранения. В результате двое лиц умерли на месте, а восемь доставлены в больницу, - значится в информации.

Уточняется, что от ранений умерли двое мужчин, а среди пострадавших — восьмилетний мальчик.

Злоумышленник был задержан полицией. Им оказался местный житель 1983 года рождения.


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