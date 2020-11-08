В Украине мужчина с ножом убил двух человек и ранил еще восьмерых
В числе пострадавших оказался 8-летний мальчик.
Фото : пресс-служба полиции Днепропетровской области.8 ноября 2020, 00:06
Два человека погибли, еще восемь пострадали в результате нападения мужчины с ножом в украинском Кривом Роге, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.
Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым мужчина нанес ножевые ранения. В результате двое лиц умерли на месте, а восемь доставлены в больницу, - значится в информации.
Уточняется, что от ранений умерли двое мужчин, а среди пострадавших — восьмилетний мальчик.
Злоумышленник был задержан полицией. Им оказался местный житель 1983 года рождения.
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