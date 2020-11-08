Шотландия стала 57-й страной, где официально запретили бить детей

Шотландские родители и опекуны теперь законодательно не имеют права поднимать руку на ребенка.

Жителям Шотландии запретили в воспитательных целях физически наказывать детей младше 16 лет. Новый закон, одобренный парламентом страны, вступил в силу в субботу, 7 ноября, передает zakon.kz со ссылкой на Express and Star.

Ранее родителям и опекунам разрешалось шлепать детей.

Наказывать детей подобным образом первыми запретили шведы в 1979 году. Шотландия стала 57-й страной, принявшей подобный закон.

Отмечается, что официальный запрет на физическое наказание детей будет одобрен в Уэльсе в начале следующего года. А вот Англия и Северная Ирландия такой законопроект пока не планируют рассматривать.

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