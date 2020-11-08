Путин и Эрдоган готовы к взаимодействию для решения конфликта в Карабахе

Президент России также проинформировал турецкого коллегу о проведенной серии телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении.

Фото : пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе состоявшегося телефонного разговора проинформировал президента Турции Тайипа Эрдогана о телефонных контактах с лидерами Азербайджана и Армении, ориентированных на поиск вариантов урегулирования в Нагорном Карабахе, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС. Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны подтвердили обоюдную готовность к достижению мирного решения конфликта. Обстоятельно обсуждена ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта. Президент России проинформировал турецкого коллегу о проведенной серии телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении. Эти контакты были ориентированы на поиск вариантов скорейшего прекращения боевых действий и выхода на политико-дипломатическое урегулирование. Подтверждена обоюдная готовность к взаимодействию с целью достижения мирного решения конфликта, - говорится в сообщении.

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