Останавливать машины для проверки инспекторы могут с помощью громкоговорящего устройства либо направленным на транспортное средство светящимся жезлом с одновременным сигналом свистка.

Как уже сообщалось, в Казахстане расширят права инспекции транспортного контроля, что позволит их сотрудникам самостоятельно выявлять нелегальных таксистов. Казахстанцев интересует, как должны выглядеть транспортные инспекторы и что входит в их обязанности, передает zakon.kz.

Контролеры будут одеты в серую униформу с белой или голубой рубашкой. На головном уборе (фуражка, шапка-ушанка или берет) кокарда, а на одежде — форменные пуговицы. На груди — жетон, а на плече — шеврон установленного образца, сообщает портал Kolesa.kz.

Передвигаться транспортные инспекторы могут на машинах любого цвета с зеленой контрастной полосой и надписью: "Жылжымалы көліктік бақылау бекеті — Передвижной пост транспортного контроля", а также эмблемой Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Останавливать машины для проверки инспекторы могут с помощью громкоговорящего устройства либо направленным на транспортное средство светящимся жезлом с одновременным сигналом свистка.

1. В ПДД РК прописано, что водитель механического транспортного средства обязан:

Иметь при себе и по требованию уполномоченных на то должностных лиц органов внутренних дел, органов транспортного контроля передавать им для проверки:

водительское удостоверение на право управления транспортным средством либо временное удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения, с документом, удостоверяющим личность водителя;

свидетельство о государственной регистрации транспортного средства либо документ, свидетельствующий о праве собственности на транспортное средство;

путевой лист, документ на провозимый груз (товарно-транспортная накладная) и иные установленные законодательством Республики Казахстан документы на транспортное средство.

2. Остановить транспортное средство по требованию сотрудника органов внутренних дел, транспортного контроля в форменной одежде об остановке транспортного средства путем подачи сигнала с помощью громкоговорящего устройства, жестом руки или жезлом, направленным на транспортное средство, с одновременным сигналом свистка, которые должны быть понятны водителю и поданы своевременно с тем, чтобы их исполнение не создало аварийную обстановку".

Невыполнение требований сотрудников транспортного контроля об остановке на посту (в том числе передвижном), согласно статье 613 КоАП РК, наказывается штрафом 30 МРП, а за повторное такое же нарушение в течение года водителя лишают прав на 6 месяцев.

Выявлять нарушителей будут как среди официальных такси (на соответствие машин и документов требованиям законодательства), так и неофициальных. В том числе, с помощью передвижных постов.

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