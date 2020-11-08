138 казахстанцев вылечились от КВИ за сутки
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 107 668 человек.
Фото : hightech.fm8 ноября 2020, 08:17
В Казахстане 138 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 107 668 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.
в городе Нур-Султан - 49,
в Акмолинской области - 2,
в Актюбинской области - 2,
в Алматинской области - 10,
в ВКО - 42,
в ЗКО - 1,
в Карагандинской области - 19,
в Костанайской области - 9,
в Павлодарской области - 3,
в Туркестанской области - 1.
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