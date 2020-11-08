Горячие новости
Читайте также

138 казахстанцев вылечились от КВИ за сутки

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 107 668 человек.

Фото : hightech.fm8 ноября 2020, 08:17

В Казахстане 138 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 107 668 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

в городе Нур-Султан - 49,

в Акмолинской области - 2,

в Актюбинской области - 2,

в Алматинской области - 10,

в ВКО - 42,

в ЗКО - 1,

в Карагандинской области - 19,

в Костанайской области - 9,

в Павлодарской области - 3,

в Туркестанской области - 1.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты