В США разбился вертолет, перевозивший донорское сердце, которое уцелело
Пострадал только пилот, его поместили в эту же больницу.
Фото : Кадр из видео8 ноября 2020, 10:02
В американском городе Сан-Диего вертолет, который доставлял донорское сердце, рухнул на крышу больницы, сообщает zakon.kz.
Во время катастрофы орган для трансплантации не был поврежден, однако врач, который принял контейнер с сердцем от спасателей, споткнулся и снова его уронил, передает канал Fox5.
Орган не пострадал и его успешно пересадили нуждающемуся пациенту.
Пострадал только пилот, его поместили в эту же больницу, двое пассажиров от госпитализации отказались.
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