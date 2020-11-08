В США разбился вертолет, перевозивший донорское сердце, которое уцелело

Пострадал только пилот, его поместили в эту же больницу.

В американском городе Сан-Диего вертолет, который доставлял донорское сердце, рухнул на крышу больницы, сообщает zakon.kz.

Во время катастрофы орган для трансплантации не был поврежден, однако врач, который принял контейнер с сердцем от спасателей, споткнулся и снова его уронил, передает канал Fox5.

Орган не пострадал и его успешно пересадили нуждающемуся пациенту.

Пострадал только пилот, его поместили в эту же больницу, двое пассажиров от госпитализации отказались.

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