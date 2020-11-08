Горячие новости
Читайте также

В США разбился вертолет, перевозивший донорское сердце, которое уцелело

Пострадал только пилот, его поместили в эту же больницу.

Фото : Кадр из видео8 ноября 2020, 10:02

В американском городе Сан-Диего вертолет, который доставлял донорское сердце, рухнул на крышу больницы, сообщает zakon.kz.

Во время катастрофы орган для трансплантации не был поврежден, однако врач, который принял контейнер с сердцем от спасателей, споткнулся и снова его уронил, передает канал Fox5.

Орган не пострадал и его успешно пересадили нуждающемуся пациенту.

Пострадал только пилот, его поместили в эту же больницу, двое пассажиров от госпитализации отказались.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты