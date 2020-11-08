В Алматы за одну ночь разогнали посетителей из 23 заведений

Всего было обследовано 144 объекта.

В Алматы вывели посетителей из 23 заведений, незаконно функционирующих в ночное время, передает zakon.kz.

В ночь с 7 по 8 ноября работала 21 мониторинговая группа, в состав которых также вошли волонтеры. Всего за ночь было обследовано 144 объекта. При этом 118 объектов на момент обследования были закрыты, т.е. соблюдали установленный режим работы.

Вместе с тем приостановлено время нахождения посетителей и выведены гости из 16 заведений, расположенных на территории Ауэзовского района. Выявлены нарушения на следующих объектах:

1. Бильярдная "Смат" (ул. Жандосова, 188а);

2. Бильярдная "Москва" (ул. Жандосова, 59в);

3. Ресторан "Хинкальная" (ул. Пятницкого, 32);

4. Кафе Veselidze (мкр. Жетысу-4, 32);

5. Ресторан "Алмалы" (мкр. Аксай-1А, 11/2);

6. Караоке "Рыба моей мечты" (ул. Навои, 97);

7. Бар Motor club Almaty (мкр. 4, 1А);

8. Интернет-клуб Go (мкр. Аксай-1, д.11/7);

9. Компьютерный клуб NUKE (мкр. Таугуль-1, 72/1);

10. Бильярдный клуб "Пирамида" (мкр. 8, 26А);

11. Игровой клуб BALR (мкр. Аксай-1, д.11/9);

12. Ресторан Altay Gold (ул. Толе би, 300/1);

13. Кафе Lafe hotpot (ул. Толе би, 285г);

14. Кафе Grand Osteria (мкр. Аксай-4, 18А);

15. Игровой клуб "Шарик Малик" (ул. Навои, 162А);

16. Компьютерный клуб (мкр. Таугуль, 24).

В Бостандыкском районе приостановлено время нахождения посетителей и выведены гости из 6 заведений:

1. Бургер HOT, ул. Ауэзова, 183;

2. Ресторан Sunset пр. Аль-Фараби, 5к2а;

3. Компьютерный клуб Headshot, ул. Маркова, 28;

4. Кафе Honey-Honey пр. Аль-Фараби, 77/1;

5. Суши-бар "Sushi Рай" пр. Абая, 52/2;

6. Сауна Tamark, ул. Мельникайте, 33.

Приостановлена работа на вынос:

1. Киоск быстрого питания Salam bro, ул. Тимирязева, 42к4;

2. Донерная Алматы, пр. Абая, 34/96.

Также выявлен факт нарушения в ресторане Versailles, ул. Тимирязева, 32 (функционировало караоке).

В свою очередь, на территории Медеуского района мониторинговыми группами на соблюдение режима работы были проверены ночные клубы.

В ходе работ в ночном клубе "Бла бла бар" выявлен факт нарушения санитарных норм. На момент прибытия мобильной группы объект якобы не функционировал. Однако после вызова подкрепления Управления полиции администрация ночного клуба открыли ворота, где был зафиксирован факт нарушения. Посетители покинули помещение, ряд гостей использовали при этом не предназначенные для выхода способы (ранее в соцсетях появилось видео, как посетители пытались перелезть через забор).

По всем выявленным нарушениям взяты объяснительные с ответственных лиц вышеуказанных заведений для передачи материалов для принятия соответствующих мер, также даны соответствующие разъяснения о необходимости строгого соблюдения карантинных мероприятий и устранения нарушений.

В Казахстане зарегистрировано 116 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них около 15 тысяч — в городе Алматы. В стране 1857 летальных случаев. За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 723 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, в т.ч. город Алматы — 28.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!