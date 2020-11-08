Иран призывает Байдена признать ошибки

Иранский народ победил "в экономической войне, навязанной ему Америкой", считает Хасан Роухани.

Правительство США при новом президенте должно признать прошлые ошибки и вернуться к выполнению прежних соглашений. Об этом сказал президент Ирана Хасан Роухани, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

У будущей администрации президента США появилась возможность исправить прежние ошибки и вернуться к международным нормам и соглашениям, – сказал Роухани.

Иранский лидер утверждает, что его страна "всегда придерживался взятых на себя обязательств, если они ответственно выполнялись и другими участниками соглашения".

Наша стратегия – это конструктивное сотрудничество с миром, – заверил Роухани.

По его словам, иранский народ победил "в экономической войне, навязанной ему Америкой".

Народ Ирана своим героическим сопротивлением против навязанной экономической войны показал, что политика максимального давления со стороны США обречена на провал, – резюмировал иранский лидер.

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