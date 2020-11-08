Аргентина купила у AstraZeneca 22 млн доз вакцины от коронавируса

Аргентина получит вакцину в первом полугодии 2021 года, если ее испытания завершатся успешно.

Правительство Аргентины подписало соглашение о поставке 22 млн доз вакцины от коронавируса, разработанной учеными Оксфордского университета и англо-шведской компанией AstraZeneca, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Указано, что если испытания вакцины завершатся успешно, и будет доказана ее эффективность, Аргентина получит препарат в первом полугодии 2021 года. Как отметили власти республики, достигнутое соглашение не означает, что они не продолжат вести переговоры с другими производителями вакцин.

В пятницу президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что уже в декабре страна может получить 10 млн доз российской вакцины от коронавируса Спутник V. Кроме того, в декабре Аргентина может получить 750 тысяч доз вакцины американской компании Pfizer.

В августе стало известно, что в Мексике и Аргентине будет запущено производство вакцины от коронавируса, разработанной учеными Оксфордского университета и AstraZeneca. Речь идет о выпуске 150-250 млн доз препарата, предназначенных для всех стран Латинской Америки, за исключением Бразилии. Ранее власти Аргентины заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной и бесплатной для жителей страны.

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