В Минске проходят массовые задержания протестующих

До начала акций протеста белорусские силовики начали свозить в Минск военную технику и спецсредства.

В столице Беларуси Минске сегодня продолжаются массовые акции протеста. Силовики задерживают протестующих, передает zakon.kz со ссылкой на Tut.by.

Неизвестные в балаклавах продолжают точечные задержания на Немиге. Применяют, вероятно, шумовые патроны, так как слышны хлопки, - говорится в сообщении.

В частности, задержания проходят в районе площади Победы. В районе станции метро Пушкинская протестующих разогнали.

Некоторые из задержанных были доставлены в Советское РУВД Минска. Силовики выстроили задержанных вдоль ограждения во внутреннем дворе РУВД.

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