В Минске проходят массовые задержания протестующих
До начала акций протеста белорусские силовики начали свозить в Минск военную технику и спецсредства.
Фото : tut.by8 ноября 2020, 20:01
В столице Беларуси Минске сегодня продолжаются массовые акции протеста. Силовики задерживают протестующих, передает zakon.kz со ссылкой на Tut.by.
Неизвестные в балаклавах продолжают точечные задержания на Немиге. Применяют, вероятно, шумовые патроны, так как слышны хлопки, - говорится в сообщении.
В частности, задержания проходят в районе площади Победы. В районе станции метро Пушкинская протестующих разогнали.
Некоторые из задержанных были доставлены в Советское РУВД Минска. Силовики выстроили задержанных вдоль ограждения во внутреннем дворе РУВД.
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