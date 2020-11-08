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Трамп утверждает, что выборы не завершены

По словам президента США, демократ не был официально объявлен победителем ни в одном из штатов.

Фото : zimbio.com8 ноября 2020, 22:09

Действующий президент США Дональд Трамп настаивает на том, что выборы не завершены и демократ Джозеф Байден поспешил объявить себя победителем, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее заявление республиканца распространил в воскресенье его избирательный штаб.

Эти выборы далеки от завершения. Мы все знаем, почему Джо Байден торопится представить себя победителем, почему солидарные с ним СМИ так усердно стараются помочь ему: они не хотят, чтобы правда открылась, - заявил Трамп.

По его словам, Байден не был официально объявлен победителем ни в одном из штатов.

Штаб Байдена хочет учитывать только фальсифицированные, сфабрикованные, поданные не имеющими право голосовать или умершими избирателями бюллетени, - сказал Трамп.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы, подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют, что верх одержит Байден.


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