В США сторонники Трампа продолжают протестовать
Действующий президент США Дональд Трамп не признал своего поражения на президентских выборах.
Фото : Shutterstock9 ноября 2020, 00:16
В нескольких штатах США сторонники Трампа начали акции протеста против результатов выборов президента, передает zakon.kz со ссылкой на The Guardian.
В Тампе, штат Флорида, сторонники Трампа собрались возле Casa Biden, сразу после того, как Джо Байден был объявлен избранным президентом.
В Таллахассе, штат Флорида, сторонники Трампа протестовали возле административных зданий. В Мичигане сотни сторонников Трампа собрались в столице штата, скандируя "еще четыре года" и "мы победили".
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