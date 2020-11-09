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В США сторонники Трампа продолжают протестовать

Действующий президент США Дональд Трамп не признал своего поражения на президентских выборах.

Фото : Shutterstock9 ноября 2020, 00:16

В нескольких штатах США сторонники Трампа начали акции протеста против результатов выборов президента, передает zakon.kz со ссылкой на The Guardian.

В Тампе, штат Флорида, сторонники Трампа собрались возле Casa Biden, сразу после того, как Джо Байден был объявлен избранным президентом.

В Таллахассе, штат Флорида, сторонники Трампа протестовали возле административных зданий. В Мичигане сотни сторонников Трампа собрались в столице штата, скандируя "еще четыре года" и "мы победили".


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