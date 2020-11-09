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Хакер взломал наркоторговца и передал властям США $1 млрд

Хакеру еще в 2012 или в 2013 году удалось взломать электронный кошелек, в котором хранились биткоины основателя крупнейшей сети по продаже наркотиков через интернет Silk Road.

Фото : Pixabay9 ноября 2020, 00:40

Неизвестный хакер, упоминаемый в официальных документах как "человек Х", 3 ноября согласился передать правительству США около 70 тыс. биткоинов, принадлежавших наркоторговцу Россу Ульбрихту, передает zakon.kz со ссылкой на The Verge.

По его данным, хакеру еще в 2012 или в 2013 году удалось взломать электронный кошелек, в котором хранились биткоины Ульбрихта, основателя крупнейшей сети по продаже наркотиков через интернет Silk Road.

В настоящее время Ульбрихт отбывает наказание в федеральной тюрьме США: два пожизненных срока лишения свободы плюс 40 лет. Ранее он пытался вернуть похищенную криптовалюту, отмечает издание.

Министерство юстиции США 5 ноября объявило об изъятии биткоинов из электронного кошелька основателя Silk Road в рамках гражданского дела о конфискации.


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