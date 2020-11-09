В Ливане упал метеорит

После чего начался пожар на плантациях.

Горящий метеорит упал на севере Ливана в провинции Аккар и вызвал пожар, передает zakon.kz со ссылкой на NNA.

Агентство отмечает, что жители населенного пункта Аль-Талиль (Al-Talil) были удивлены, увидев в небе летящий метеорит сферической формы. Он приземлился на равнинной местности, после чего начался пожар на плантациях.

Жители населенного пункта назвали увиденное "странным явлением".

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