Трамп вновь заявил о фальсификациях на президентских выборах
По мнению действующего президента США, этап подведение итогов президентских выборов только начинается.
Фото : zimbio.com9 ноября 2020, 01:51
Действующий президент США Дональд Трамп заявил о фальсификациях на президентских выборах, передает zakon.kz.
Мы только начинаем этап подведения итогов. Мы должны рассмотреть эти утверждения. Мы видим ряд письменных показаний о мошенничестве при голосовании. У нас есть история в этой стране избирательных проблем, - написал в Twitter Трамп.
По его мнению, этап подведения итогов выборов только начинается.
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