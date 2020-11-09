Горячие новости
Читайте также

Трамп вновь заявил о фальсификациях на президентских выборах

По мнению действующего президента США, этап подведение итогов президентских выборов только начинается.

Фото : zimbio.com9 ноября 2020, 01:51

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о фальсификациях на президентских выборах, передает zakon.kz.

Мы только начинаем этап подведения итогов. Мы должны рассмотреть эти утверждения. Мы видим ряд письменных показаний о мошенничестве при голосовании. У нас есть история в этой стране избирательных проблем, - написал в Twitter Трамп.

По его мнению, этап подведения итогов выборов только начинается.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты