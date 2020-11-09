Трамп вновь заявил о фальсификациях на президентских выборах

По мнению действующего президента США, этап подведение итогов президентских выборов только начинается.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о фальсификациях на президентских выборах, передает zakon.kz.

Мы только начинаем этап подведения итогов. Мы должны рассмотреть эти утверждения. Мы видим ряд письменных показаний о мошенничестве при голосовании. У нас есть история в этой стране избирательных проблем, - написал в Twitter Трамп.

По его мнению, этап подведения итогов выборов только начинается.

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