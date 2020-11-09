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Казахстанский боксер стал хедлайнером вечера бокса в Англии

Кулахмет и Макгоуэн сразятся в десятираундовом бою за вакантный титул чемпиона WBC International в первом среднем весе.

Фото : Sports.kz9 ноября 2020, 08:14

Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет (1-0, 1 КО) стал хедлайнером предстоящего шоу в Южном Киркби (Англия), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Промоутерская компания MTK Global утвердила его бой с британцем Маколеем Макгоуэном (14-0-1, 3 КО) в качестве главного события вечера. Кулахмет и Макгоуэн сразятся в десятираундовом бою за вакантный титул чемпиона WBC International в первом среднем весе.

Напомним, Турсынбай Кулахмет дебютировал на профи-ринге 23 августа. Он провел бой с другим казахстанцем, Сагадатом Рахманкуловым (6-2, 4 КО), и "удосрочил" его в четвертом раунде. Таким образом, уже в своем втором бою 26-летний казахстанец поборется за чемпионский пояс.


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