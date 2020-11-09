Снег, дождь и гололед. Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах

В МЧС призвали жителей быть осторожными на улицах.

По данным РГП "Казгидромет" 9 ноября в 14 регионах страны объявлено штормовое предупреждение, передает zakon.kz.

В Нур-Султане дождь, снег, гололед, ветер 9-14 порывы до 23 м/с.

В Акмолинской области туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 порывы 23-28 м/с.

В Актюбинской области туман, гололед ветер 15-20 м/с.

В Алматинской области ветер 17-22 м/с.

В Атырауской области ветер 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ветер 15-20, порывы до 25 м/с.

В Западно-Казахстанской области туман, ветер 15-20 м/с.

В Карагандинской области туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20, порывы до 28 м/с.

В Костанайской области туман, гололед, ветер 15-20 порывы до 25 м/с.

В Кызылординской области пыльная буря, ветер 15-20 порывы до 23 м/с.

В Мангистауской области ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

В Павлодарской области ветер 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 порывы 23-28 м/с.

В Туркестанской области дождь, снег, туман, ветер 15-20 м/с.

В связи с выпадением осадков и заморозками образуется гололед. Вследствие чего увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий, а также получения уличных травм: ушибы, вывихи и переломы.

Гражданам в гололед рекомендуется носить обувь с нескользящей подошвой.

В МЧС водителям рекомендовали при движении на дорогах быть осмотрительными, держать низкую скорость и соблюдать осторожность. Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе дороги, не следует торопиться или бежать.

При штормовых предупреждениях, когда сила порывов ветра достигает 15-20 и даже 30 м/с, рекомендуется придерживаться основных правил по технике безопасности в населенных пунктах различного типа. Все окна в доме или квартире при сильных шквальных ветрах должны быть плотно закрыты. С незастекленных балконов и лоджий следует убрать абсолютно все предметы, которые могут при сильном ветре выпасть наружу (горшки, банки, ящики, бутылки и т.п.). Были случаи, когда с угловых застекленных балконов слетали старые окна вместе с рамами при ураганах.

Оказавшись на улице в шторм следует держать как можно дальше от рекламных щитов (и других навесных конструкций), автобусных остановок, линий электропередачи, а также деревьев. Нужно быть подальше от всего, что может оторваться, сломаться и упасть на голову. Нельзя подходить к оборванным проводам и раскачивающимся предметам (деревьям).

В случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии до его стихания.

Следует особо внимательно следить за тем, чтобы не находиться под большими деревьями, особенно это касается тополей и не парковать под ними автотранспорт, так как дерево может упасть или разломиться его ветки, которые также могут быть опасны при падении. Также особо опасны гнилые и старые, а также одиноко стоящие деревья.

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