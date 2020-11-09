Машины-двойники из России нашли в Нур-Султане

На платных дорогах Казахстана зафиксировали несколько машин-двойников.

На платных участках дорог Нур-Султан - Щучинск и Алматы - Хоргос выявлены автомобили с одинаковыми государственными регистрационными номерами России. Автомобили-двойники были выявлены в ходе обработки детализации проездов по платным трассам, передает zakon.kz.

На платном участке дороги Нур-Султан - Щучинск зафиксирована машина марки Toyota Estima под номером Н837НУ96rus, в это же время двойник машины ехал по трассе Алматы - Хоргос, сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Аналогичная ситуация зафиксирована с автомобилями марки Toyota Estima и Toyota Alphard. Установлено, что проезд с номерным знаком O298УН96rus осуществляют три автомобиля марки Toyota Estima и марки Toyota Alphard под номером М251ТОrus.

Во все строевые подразделения передана ориентировка на задержание машин-двойников. В ходе мониторинга дорожного движения на территории столицы данные автомашины выявлены. Сотрудниками специализированного батальона ДП установлены и задержаны автомашины Toyota Estima гос.номер O298УН96rus и Toyota Alphard гос.номер М251ТОrus.

В отношении водителей машин-двойников проводится досудебное расследование по части 3 статьи 385 УК РК (использование заведомо подложного документа), по окончанию будет принято процессуальное решение. Задержанные авто водворены на штрафную стоянку.

По остальным автомашинам проводятся розыскные мероприятия.

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