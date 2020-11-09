Неделя начнется с осадков. Прогноз погоды на три дня
Также ожидается усиление ветра.
Фото : pixabay.com9 ноября 2020, 10:35
В Казгидромет предоставили прогноз погоды на 10-12 ноября, сообщает zakon.kz.
В ближайшие трое суток на большую часть Казахстана окажет влияние ложбина циклона из районов Обской губы. Пройдут осадки, в южной и восточной части местами сильные. Ожидается на большей части усиление ветра. Местами туман, гололед и низовая метель, - сообщили в ведомстве.
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