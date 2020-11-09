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Курс доллара снизился на торгах

Доллар подешевел на 1,18 тенге.

Фото : rg.ru9 ноября 2020, 11:17

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 431,20 тенге, снизившись на 1,18 тенге, передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 431-433 тенге, евро - 512-515 тенге, рос. рубль - 5,55-5,61 тенге.

Напомним в конце прошлой недели отмечался рост курса доллара, также существенно подорожал евро.

Между тем стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2021 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,04% - до 40,65 долларов за баррель.

Стоимость фьючерса нефти WTI поднялась на 3,31% и находится на отметке 38,73 долларов за баррель.

Как отмечают СМИ, нефтяные котировки растут на фоне выборов президента в Соединенных Штатах.


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