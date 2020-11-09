Ранее Джо Байден объявил о масштабной войне с COVID-19 в США. Он намерен назвать имена ученых и экспертов в целевой группе по борьбе с коронавируом.

Избранный президент США Джо Байден планирует ввести обязательное ношение масок на улице, передает zakon.kz со ссылкой на NBC News.

По информации старшего советника Байдена, он планирует провести телефонные разговоры с губернаторами и мэрами крупных городов от обеих партий с призывом принять соответствующее решение к зиме. Команда Байдена также рассматривает введение требования носить маски в федеральных учреждениях - шаг, который администрация действующего президента Дональда Трампа не предприняла даже после того, как сам глава государства и ряд его высокопоставленных чиновников и помощников, в том числе глава администрации Марк Медоуз, заразились коронавирусом.

Если губернатор штата откажется, Байден планирует обратиться к мэрам городов. Во многих штатах у мэров существует возможность устанавливать мандаты, - рассказал он.

Ранее Джо Байден объявил о масштабной войне с коронавирусом в США. Он намерен назвать имена ученых и экспертов в целевой группе по борьбе с коронавируом.

Следующим шагом, по словам советника, является разработка национального плана тестирования жителей США.

В конце октября Байден изложил план борьбы с коронавирусом, который включал тестирование, отслеживание контактов и разработку вакцины в качестве приоритетных областей.

Ежедневные случаи стремительно растут. Я хочу, чтобы все знали, что в первый день мы собираемся привести наш план по борьбе с этим вирусом в действие. - сказал Байден в пятницу.

В настоящее время в более чем 20 штатах действуют требования, согласно которым жители обязаны носить маски в общественных местах.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте в мире по числу заразившихся и умерших из-за COVID-19. В стране коронавирусом заболели 9,9 млн человек, скончались 237,5 тысячи. Всего в мире заразились более 50 млн человек.

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