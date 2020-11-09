Еще 10 тысяч жителей Павлодарской области обеспечены чистой питьевой водой

6 ноября было запущено технологическое оборудование по очистке воды в Майском групповом водопроводе.

Доступ к качественной питьевой воде получили жители 14 сел Майского района Павлодарской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на региональное управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов.

6 ноября 2020 года было запущено технологическое оборудование по очистке воды в Майском групповом водопроводе. Очищенной питьевой водой обеспечены 14 сельских населенных пунктов Майского района, в которых проживают 10 тысяч человек. До 15 декабря завершится строительство второго этапа внутрипоселковых сетей в селе Коктобе, - сообщили в управлении.

Напомним, заказчиком строительства Майского группового водопровода является Комитет водных ресурсов Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, генеральным подрядчиком – РГП "Казводхоз". Между тем заказчиком строительства внутрипоселковых сетей в 14 сельских населенных пунктах выступил акимат Майского района.

Ранее сообщалось, что к концу 2020 года почти 90% сельчан в Павлодарской области будут иметь доступ к качественной питьевой воде. В регионе в этом году строят 56 крупных водопроводов протяженностью 605 километров. Обеспечить всех сельчан качественной питьевой водой в Павлодарской области планируют в течение трех лет.

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