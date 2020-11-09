Курорт мирового уровня строят в Актау

Эксперты озвучивают потенциал нового туристического оазиса – до 750 тысяч туристов в год.

С этого года казахстанцы могут оценить возможности пляжного отдыха в Актау по системе all inclusive. Принимает гостей пятизвездочный отель Rixos Water World Aktau, который уже подтвердил – первоклассный отдых возможен и в пределах страны.

Благодаря дальнейшему участию иностранных и казахстанских инвесторов, в течение нескольких лет эти возможности существенно расширятся. Планом развития туристического хаба предусмотрено строительство развлекательного тематического парка, аквапарка, гольф-клуба, торговой галереи и нескольких 4- и 5-звездочных отелей.

Один из таких комплекс-курортов в минувшую субботу презентовал главе правительства и BAZIS-A.

Казахстанцы, не покидая пределов страны, смогут отдыхать как и полагается на мировых курортах – со вкусом и круглый год. Проектом AQUALINA RESORT предусмотрено возведение на территории площадью 10 га отеля под управлением международного гостиничного бренда и строительство частных резиденций и апартаментов. Название бренда пока не раскрывается, однако в BAZIS-A уверяют – благодаря такому сотрудничеству в AQUALINA RESORT будет обеспечен высочайший уровень сервиса.

На месте строительства состоялась торжественная церемония закладки памятного камня. Строительство AQUALINA RESORT начнётся в декабре этого года. А поставить бронь на приобретение собственных апартаментов можно уже сегодня в отделах продаж BAZIS-A.

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