Путин наградил Орденом дружбы актрису легендарного театра

Сам театр в этом году отмечает 75-летие.

Заслуженная артистка Казахстана, кавалер ордена "Знак почета", лауреат премии "Сахнагер – 2018", актриса Государственного академического русского театра для детей и юношества Казахстана имени Сац Татьяна Тарская получила государственную награду Российской Федерации - Орден дружбы, передает zakon.kz.

Указ о присвоении награды казахстанской актрисе подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Татьяна Николаевна Тарская работает артисткой в Государственном академическом русском театре для детей и юношества Казахстана имени Сац с 1968 года. За время работы в театре ею было сыграно более ста ролей, многие из которых вошли в Золотую коллекцию театра - это Джульетта в "Ромео и Джульетте", Золушка в "Золушке", Валя Борц в "Молодой гвардии", Соня Гурвич в спектакле "А зори здесь тихие…" и многих других спектаклях. На сцене Легендарного театра ею, со всей силой ее большого таланта и дарования, создано множество ярких образов. Этой актрисе подвластны роли как драматического, так и комического жанра, также ей прекрасно удаются и характерные роли - во всех её работах видны незаурядность, индивидуальность и большой талант, который завоевал сердца вот уже нескольких поколений зрителей.

Сам театр в этом году отмечает 75-летие, он был основан в нашем городе в 1945 году известным театральным деятелем, режиссером и драматургом - Натальей Ильиничной Сац. 7 ноября 1945 года алма-атинские малыши впервые переступили порог своего театра. Утром шел спектакль "Красная шапочка" Евгения Шварца, поставленный Натальей Ильиничной Сац, а вечером – "Осада Лейдена" Исидора Штока в постановке Виктора Сергеевича Розова.

За свою славную и долгую историю театр поставил более трехсот постановок для детской, юношеской и взрослой аудитории. Наталию Ильиничну Сац называли "матерью детских театров", так как до нее для малышей ставились лишь отдельные спектакли. Благодаря ее деятельности в стране стали открываться детские театры, полноправными хозяевами которых становились маленькие и юные зрители.

В Алма-Ате Наталья Ильинична Сац жила и работала с 1943 по 1950 годы. В своих воспоминаниях она всегда говорила о незаменимой роли театров для детей и юношества в воспитании и для знакомства человека с культурой с малых лет.

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